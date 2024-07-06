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Агент Барбоза: «Мартинес вообще не должен был вызывать Роналду на Евро»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Роберто Мартинес и Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» поделился мнением о четвертьфинале Евро-2024 Португалия — Франция (0:0, пенальти — 3:5).

— Как в Португалии восприняли невыход сборной в полуфинал? Это провал? Или надо к поражению от французов относиться философски: при довольно равной игре соперникам повезло в серии пенальти?

— Можно сослаться и на невезение. Но, наверное, надо говорить скорее других вещах.

— Каких?

— Вчера мы выглядели неплохо, нормально. Хотя можем действовать и лучше. Не показали все-таки своего максимума.

— Почему?

— Считаю, против французов мы играли вдесятером.

— Опять вы про Роналду...

— Ну это же очевидно! Вчерашний матч опять всем все показал. Если бы на острие играл другой форвард, думаю, мы могли бы рассчитывать на иной результат. Сами виноваты, так как пока не можем решить вопрос с Криштиану. А сам он не видит и не понимает, что его личные амбиции вступают в противоречия с интересами национальной команды. А наш тренер ведет себя достаточно непрофессионально. Вообще, на мой взгляд, Мартинес не должен был вызывать Роналду на этот турнир!

— Даже так?

— Ну а как? Как можно иметь в команде центрального нападающего, который за пять матчей не забил ни одного гола? Я об этой проблеме довольно давно говорю. Ну что поделать... Теперь надо понять: как жить дальше? Ведь вчера Роналду заявил, что хочет сыграть и на чемпионате мира-2026. Для нас это кошмар!

Криштиану Роналду. «А ведь Криштиану еще хочет сыграть на ЧМ-2026... Кошмар!» Агент Барбоза о матче Португалия — Франция

Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Франции по футболу
Паулу Барбоза
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