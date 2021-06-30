Сборная Англии после победы над Германией сыграла в водный волейбол

После матча 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0) игроки сборной Англии поплавали в бассейне и сыграли в водный волейбол. Фотографии опубликованы в официальном Twitter команды.

В 1/4 финала англичане сыграют со сборной Украины. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.