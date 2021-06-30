Сборная Англии после победы над Германией сыграла в водный волейбол
21:38
После матча 1/8 финала Евро-2020 против Германии (2:0) игроки сборной Англии поплавали в бассейне и сыграли в водный волейбол. Фотографии опубликованы в официальном Twitter команды.
Anyone for water volleyball? ??? pic.twitter.com/nqMjGQyOKE— England (@England) June 30, 2021
В 1/4 финала англичане сыграют со сборной Украины. Матч состоится в Риме 3 июля. Начало в 22.00 по московскому времени.
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