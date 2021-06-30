«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения
В матче 1/8 финала Швеция — Украина резонанс вызвала не только победа украинской сборной, но и совместное фото болельщика сборной Украины и сборной России.
Однако затем появились кадры, где у этого российского фаната разорвана футболка, а он держится за подбородок.
Корреспондент «СЭ» нашел этого человека, его зовут Денис Смоленский. Он рассказал нам подробности произошедшего.
— Я приехал поддержать команду, так как я вижу, что русские болельщики болеют за Украину, а украинские за Россию. Мы же все едины.
— Как все происходило?
— Просто некоторым не понравилось, что я был с флагом и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали (избивать).
Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина
— Ты понимал, что если ты придешь с российским флагом в украинскую среду, то может быть такая реакция?
— Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом. Мы просто хотели смотреть футбол и чтобы все знали, что можно дружить с людьми из других стран.
— Ты не боялся ответной реакции?
— Нет. Чего мне бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею. Такой турнир ведь раз в четыре года происходит.
— Что говорили эти люди, которые к вам подошли?
— Они просто говорили: «Что ты здесь делаешь с этим флагом?» Им не понравился российский флаг. Но такими были не все!
— Сколько людей было?
— Правда не помню. Просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем.
— А они были пьяны?
— Все там пили: пиво, водку...
— Но чувствовалось, что были неадекватны?
— Похоже на это было. Но большинство людей нас поддерживало. Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, все хорошо. Однако жалко, что все так случилось.
— Не собираешься подавать в полицию на этих людей?
— Я не знаю. Все случилось так быстро...
— Была выложена фотография, где ты держишься за подбородок. Был удар?
— Да, меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками.
— На видео не было видно стюардов. Они не пытались вмешаться?
— Все помогли, но полиция и стюарды подходили очень медленно. Медленно, но да, помогли.
— Тебя расстроила эта ситуация?
— Конечно, расстроила.
— Почему люди так реагируют?
— Это политика. Все из-за политики. В футболе такого не нужно.
— Что было после матча? Как праздновали?
— Просто сели на поезд и поехали домой.
— А ты откуда?
— Я из Шотландии. Мы с семьей переехали сюда, когда я был маленьким.
— Были счастливы за Украину после матча?
— Конечно!
Результаты опроса
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