«Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал!» Пострадавший от украинцев российский фанат рассказал подробности нападения

Интервью Дениса Смоленского.

В матче 1/8 финала Швеция — Украина резонанс вызвала не только победа украинской сборной, но и совместное фото болельщика сборной Украины и сборной России.

Однако затем появились кадры, где у этого российского фаната разорвана футболка, а он держится за подбородок.

Корреспондент «СЭ» нашел этого человека, его зовут Денис Смоленский. Он рассказал нам подробности произошедшего.

— Я приехал поддержать команду, так как я вижу, что русские болельщики болеют за Украину, а украинские за Россию. Мы же все едины.

— Как все происходило?

— Просто некоторым не понравилось, что я был с флагом и все такое. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось... И они начали (избивать).

Появилось видео драки украинских фанатов с болельщиком с флагом России на матче Швеция — Украина

— Ты понимал, что если ты придешь с российским флагом в украинскую среду, то может быть такая реакция?

— Надо понимать, что это не политика, а футбол. Мой лучший друг — украинец. Другой лучший друг — поляк. Мы показываем, что политика должна оставаться политикой, а футбол футболом. Мы просто хотели смотреть футбол и чтобы все знали, что можно дружить с людьми из других стран.

— Ты не боялся ответной реакции?

— Нет. Чего мне бояться? Я об этом не думал, потому что я болел за Украину. Думал, что они поймут. Я же на русском разговаривал! И я не хотел никаких проблем. Просто хотел показать, что я за вас болею. Такой турнир ведь раз в четыре года происходит.

— Что говорили эти люди, которые к вам подошли?

— Они просто говорили: «Что ты здесь делаешь с этим флагом?» Им не понравился российский флаг. Но такими были не все!

— Сколько людей было?

— Правда не помню. Просто хотел футбол смотреть и не хотел никаких проблем.

— А они были пьяны?

— Все там пили: пиво, водку...

— Но чувствовалось, что были неадекватны?

— Похоже на это было. Но большинство людей нас поддерживало. Из-за пары людей ничего не изменится. Все были нормальными, все фоткались, все хорошо. Однако жалко, что все так случилось.

— Не собираешься подавать в полицию на этих людей?

— Я не знаю. Все случилось так быстро...

— Была выложена фотография, где ты держишься за подбородок. Был удар?

— Да, меня ударили. Перелома нет, но разбита бровь. Оказали медицинскую помощь, я сидел с медиками.

— На видео не было видно стюардов. Они не пытались вмешаться?

— Все помогли, но полиция и стюарды подходили очень медленно. Медленно, но да, помогли.

— Тебя расстроила эта ситуация?

— Конечно, расстроила.

— Почему люди так реагируют?

— Это политика. Все из-за политики. В футболе такого не нужно.

— Что было после матча? Как праздновали?

— Просто сели на поезд и поехали домой.

— А ты откуда?

— Я из Шотландии. Мы с семьей переехали сюда, когда я был маленьким.

— Были счастливы за Украину после матча?

— Конечно!