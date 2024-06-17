Фото флага ДНР на матче Евро-2024 Румыния — Украина оказалось фейковым

Во время матча Евро-2024 Румыния — Украина (3:0) в соцсетях получила распространение фотография трибун с вывешенным флагом ДНР.

Изображение оказалось фейковым.

Приносим извинения читателям.

Игра чемпионата Европы прошла в Мюнхене. В составе Румынии отличились Николае Станчу, Рэзван Марин и Денис Дрэгуш.

В следующих матчах группы E Румыния 22 июля встретится с Бельгией, а Украина 21 июня сыграет со Словакией.

Ранее в понедельник появилась информация, что УЕФА запретил российские флаги на всех матчах сборной Украины на Евро-2024.