Украина забила в четырех матчах из 12 на чемпионатах Европы

Сборная Украины уступила Румынии (0:3) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

Украины в восьмой раз за время участия в чемпионатах Европы не сумели забить ни одного гола за матч.

В 12 встречах украинцы сумели огорчить только трех соперников — дважды шведов (оба раза по 2:1), по разу — Нидерланды и Северную Македонию

Все матчи сборной Украина на чемпионатах Европы

Дата Тренер Стадия Матч Голы 11.06.2012 Олег Блохин Гр.турнир Швеция — 2:1 Шевченко-2 — Ибрагимович 15.06.2012 Олег Блохин Гр.турнир Франция — 0:2 Менез, Кабай 19.06.2012 Олег Блохин Гр.турнир Англия — 0:1 Руни 12.06.2016 Михаил Фоменко Гр.турнир Германия — 0:2 Мустафи, Швайнштайгер 16.06.2016 Михаил Фоменко Гр.турнир Сев.Ирландия — 0:2 Маколи, Макгинн 21.06.2016 Михаил Фоменко Гр.турнир Польша — 0:1 Блащиковски 13.06.2021 Андрей Шевченко Гр.турнир Нидерланды — 2:3 Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дюмфрис 17.06.2021 Андрей Шевченко Гр.турнир Сев.Македония — 2:1 Ярмоленко, Яремчук — Алиоски 21.06.2021 Андрей Шевченко Гр.турнир Австрия — 0:1 Баумгартнер 29.06.2021 Андрей Шевченко 1/8 финала Швеция — 2:1 (д.в.) Зинченко, Довбик — Форсберг 03.07.2021 Андрей Шевченко 1/4 финала Англия — 0:4 Кейн-2, Магуайр, Дж.Хендерсон 17.06.2024 Сергей Ребров Гр.турнир Румыния — 0:3 Станчу, Р.Марин, Дрэгуш

Итого: +3=0-9, мячи 8-22.