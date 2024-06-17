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Сегодня, 20:21

Украина забила в четырех матчах из 12 на чемпионатах Европы

Кирилл Бурдаков
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Сборная Украины уступила Румынии (0:3) в матче первого тура группового турнира Евро-2024.

Украины в восьмой раз за время участия в чемпионатах Европы не сумели забить ни одного гола за матч.

В 12 встречах украинцы сумели огорчить только трех соперников — дважды шведов (оба раза по 2:1), по разу — Нидерланды и Северную Македонию

Все матчи сборной Украина на чемпионатах Европы

Дата

Тренер

Стадия

Матч

Голы

11.06.2012

Олег Блохин

Гр.турнир

Швеция — 2:1

Шевченко-2 — Ибрагимович

15.06.2012

Олег Блохин

Гр.турнир

Франция — 0:2

Менез, Кабай

19.06.2012

Олег Блохин

Гр.турнир

Англия — 0:1

Руни

12.06.2016

Михаил Фоменко

Гр.турнир

Германия — 0:2

Мустафи, Швайнштайгер

16.06.2016

Михаил Фоменко

Гр.турнир

Сев.Ирландия — 0:2

Маколи, Макгинн

21.06.2016

Михаил Фоменко

Гр.турнир

Польша — 0:1

Блащиковски

13.06.2021

Андрей Шевченко

Гр.турнир

Нидерланды — 2:3

Ярмоленко, Яремчук — Вайналдум, Вегхорст, Дюмфрис

17.06.2021

Андрей Шевченко

Гр.турнир

Сев.Македония — 2:1

Ярмоленко, Яремчук — Алиоски

21.06.2021

Андрей Шевченко

Гр.турнир

Австрия — 0:1

Баумгартнер

29.06.2021

Андрей Шевченко

1/8 финала

Швеция — 2:1 (д.в.)

Зинченко, Довбик — Форсберг

03.07.2021

Андрей Шевченко

1/4 финала

Англия — 0:4

Кейн-2, Магуайр, Дж.Хендерсон

17.06.2024

Сергей Ребров

Гр.турнир

Румыния — 0:3

Станчу, Р.Марин, Дрэгуш

Итого: +3=0-9, мячи 8-22.

Футбол
Евро-2024
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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