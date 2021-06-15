Сантуш: «В матче с Венгрией Португалия должна показать свою лучшую игру»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о предстоящем матче с Венгрией на Евро-2020.

«По тем матчам сборной Венгрии, что я видел, мы должны показать лучшую игру, чтобы победить. Ожидаю, что эта команда будет играть без страха. Не думаю, что они будут играть на контратаках. Надеюсь, что они будут играть по всему полю, строя свои атаки от ворот», — цитирует Сантуш официальный сайт УЕФА.

Матч Венгрия — Португалия состоится сегодня, 15 июня. Начало — в 19.00 (мск).