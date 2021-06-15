Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группы F Евро-2020 Франция — Германия.

Встреча пройдет 15 июня в Мюнхене, начало — в 22.00 (мск).

«Я уже говорил, что этот чемпионат Европы будет особенным. Уже за три дня произошло много необычного. Тут вступает в борьбу самая сильная группа. Я всё еще удивляюсь, как эти команды могли попасться друг на друга. Я считаю Францию фаворитом в этом матче. На чемпионате мира в России немцы провалились, с того времени мало что поменялось. Не думаю, что Германия сможет сдержать быструю атаку французов, будет атакующий футбол от обеих команд. Немцам могут помочь родные стены, болельщики в Мюнхене очень хорошо поддерживают. Было бы обидно потерять одну из трех топовых сборных на групповом этапе. Думаю, что Франция за счет стабильности должна одержать победу», — сказал Мостовой «СЭ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Франция и Германия также играют в одной группе F c Венгрией и Португалией.

(Антон Иванов)