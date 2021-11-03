Стал известен единственный расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов

После матчей «Мальме» — «Челси» (0:1) и «Ювентус» — «Зенит» (4:2) положение команд в группе H Лиги чемпионов выглядит так:

1. «Ювентус» — 12 очков, разность мячей — 9-2;

2. «Челси» — 9, 6-1;

3. «Зенит» — 3, 6-6;

4. «Мальме» — 0, 0-12.

Выше при равенстве очков будет команда, которая была лучше в очных матчах, следующий критерий — разность мячей.

Оставшиеся матчи в группе:

5-й тур. «Мальме» — «Зенит», «Челси» — «Ювентус».

6-й тур. «Зенит» — «Челси», «Ювентус» — «Мальме».

Есть только один расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого питерцам надо набрать 6 очков в двух оставшихся матчах, «Челси» должен проиграть «Ювентусу», но победа российского клуба над английским должна быть более чем в один мяч (либо надо громить «Мальме», чтобы отыграть у «Челси» отставание в разности).

При этом у «Зенита» отличные шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Хватит ничьей с «Мальме», либо даже поражения от шведского клуба (но меньше 0:4), если скандинавы не возьмут очки в Турине.