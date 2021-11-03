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Стал известен единственный расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов

01:10
Футболисты «Зенита». Фото Getty Images
Футболисты «Зенита». Фото Getty Images
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После матчей «Мальме» — «Челси» (0:1) и «Ювентус» — «Зенит» (4:2) положение команд в группе H Лиги чемпионов выглядит так:

1. «Ювентус» — 12 очков, разность мячей — 9-2;
2. «Челси» — 9, 6-1;
3. «Зенит» — 3, 6-6;
4. «Мальме» — 0, 0-12.

Выше при равенстве очков будет команда, которая была лучше в очных матчах, следующий критерий — разность мячей.

Оставшиеся матчи в группе:

5-й тур. «Мальме» — «Зенит», «Челси» — «Ювентус».
6-й тур. «Зенит» — «Челси», «Ювентус» — «Мальме».

Есть только один расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого питерцам надо набрать 6 очков в двух оставшихся матчах, «Челси» должен проиграть «Ювентусу», но победа российского клуба над английским должна быть более чем в один мяч (либо надо громить «Мальме», чтобы отыграть у «Челси» отставание в разности).

При этом у «Зенита» отличные шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Хватит ничьей с «Мальме», либо даже поражения от шведского клуба (но меньше 0:4), если скандинавы не возьмут очки в Турине.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа B
Ливерпуль
Атлетико

П1

28%

1.63

Ф2 (+1)

21%

1.77

ИТБ1 (1.5)

18%

1.70
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
Ювентус 4
Зенит 2
Матч завершен

П1

29%

1.55

Обе забьют - да

22%

1.96

ТМ 3.5

15%

1.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
Аталанта 2
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

Обе забьют - да

26%

1.45

П2

20%

2.44

ТБ 2.5

17%

1.49

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