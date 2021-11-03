Стал известен единственный расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов
После матчей «Мальме» — «Челси» (0:1) и «Ювентус» — «Зенит» (4:2) положение команд в группе H Лиги чемпионов выглядит так:
1. «Ювентус» — 12 очков, разность мячей — 9-2;
2. «Челси» — 9, 6-1;
3. «Зенит» — 3, 6-6;
4. «Мальме» — 0, 0-12.
Выше при равенстве очков будет команда, которая была лучше в очных матчах, следующий критерий — разность мячей.
Оставшиеся матчи в группе:
5-й тур. «Мальме» — «Зенит», «Челси» — «Ювентус».
6-й тур. «Зенит» — «Челси», «Ювентус» — «Мальме».
Есть только один расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого питерцам надо набрать 6 очков в двух оставшихся матчах, «Челси» должен проиграть «Ювентусу», но победа российского клуба над английским должна быть более чем в один мяч (либо надо громить «Мальме», чтобы отыграть у «Челси» отставание в разности).
При этом у «Зенита» отличные шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы с третьего места. Хватит ничьей с «Мальме», либо даже поражения от шведского клуба (но меньше 0:4), если скандинавы не возьмут очки в Турине.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю