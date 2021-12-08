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«Вот это футбол! Так надо играть всегда». В соцсетях отреагировали на игру «Зенита» в первом тайме матча с «Челси»

21:45
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
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«Вот это футбол! Так надо играть всегда». В соцсетях отреагировали на игру «Зенита» в первом тайме матча с «Челси»

Пользователи социальных сетей оценили игру «Зенита» в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Челси» (2:1).

Константин Генич, комментатор: «Вот это футбол! Ярко, открыто, сочно! Так надо играть всегда».

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь «Зенита»: «Уф».

Илья Геркус, бывший гендиректор «Локомотива»: «Вот так вот! Эгегей!»

Роман Нагучев, комментатор: «Как это возможно, что «Зенит» ни разу не сфолил в первом тайме?!

В составе гостей отличился тимо Вернер. У хозяев забивали Клаудиньо и Серрад Азмун.

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры