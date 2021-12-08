«Вот это футбол! Так надо играть всегда». В соцсетях отреагировали на игру «Зенита» в первом тайме матча с «Челси»

Пользователи социальных сетей оценили игру «Зенита» в первом тайме матча Лиги чемпионов против «Челси» (2:1).

Константин Генич, комментатор: «Вот это футбол! Ярко, открыто, сочно! Так надо играть всегда».

Вот это футбол! Ярко, открыто, сочно! Так надо играть всегда? — Константин Генич (@GenichK) December 8, 2021

Вячеслав Малафеев, бывший вратарь «Зенита»: «Уф».

Уф ? — Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) December 8, 2021

Илья Геркус, бывший гендиректор «Локомотива»: «Вот так вот! Эгегей!»

Вот так вот!!! Эгегей !!! — Илья Геркус (@ilgerkus) December 8, 2021

Роман Нагучев, комментатор: «Как это возможно, что «Зенит» ни разу не сфолил в первом тайме?!

Как это возможно, что Зенит ни разу не сфолил в первом тайме?! — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) December 8, 2021

В составе гостей отличился тимо Вернер. У хозяев забивали Клаудиньо и Серрад Азмун.