Вендел получил повреждение в матче с «Челси» и был заменен
22:00
Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Бразилнц был заменен в начале второго тайма.
Напомним, что до конца календарного года «Зениту» предстоит провести еще один матч. 12 декабря в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ питерцы сыграют против московского «Динамо».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
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