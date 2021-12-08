Вендел получил повреждение в матче с «Челси» и был заменен

Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Бразилнц был заменен в начале второго тайма.

Напомним, что до конца календарного года «Зениту» предстоит провести еще один матч. 12 декабря в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ питерцы сыграют против московского «Динамо».