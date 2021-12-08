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Вендел получил повреждение в матче с «Челси» и был заменен

22:00
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Полузащитник «Зенита» Вендел получил повреждение в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Бразилнц был заменен в начале второго тайма.

Напомним, что до конца календарного года «Зениту» предстоит провести еще один матч. 12 декабря в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ питерцы сыграют против московского «Динамо».

Лига чемпионов. Группа H
08 дек, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Челси

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры