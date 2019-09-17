«В ожидании Лиги чемпионов». Крыховяк — о матче с «Байером»
18:36
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» опубликовал фото в своем Instagram. Встреча пройдет завтра, 18 сентября. Игра пройдет в Германии.
— В ожидании... Лиги чемпионов, — написал Крыховяк.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотива» и «Байера».
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