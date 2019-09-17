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«В ожидании Лиги чемпионов». Крыховяк — о матче с «Байером»

18:36
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк перед матчем первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» опубликовал фото в своем Instagram. Встреча пройдет завтра, 18 сентября. Игра пройдет в Германии.

— В ожидании... Лиги чемпионов, — написал Крыховяк.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотива» и «Байера».

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Байер — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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