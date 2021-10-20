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Милнер оценил форму «Ливерпуля» после победы над «Атлетико»

11:58
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер оценил форму команды после победы над «Атлетико» (3:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Очевидно, нам еще есть над чем поработать, девяти очков недостаточно, первое место в группе — наша главная цель. Впрочем, мы в хорошем положении. У нас тяжелая группа, мы видели, чем все может закончиться, если не продолжать действовать на максимуме. В первом тайме матча с «Атлетико» мы быстро пропустили два гола, после того как забили сами. Нужно продолжать держать форму на высоте, впереди много серьезных матчей, так что нужно продолжать побеждать», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Милнера.

«Ливерпуль» лидирует в группе B с 9 очками в 3 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.liverpoolfc.com/news/first-team/446820-james-milner-reaction-champions-league-atletico-madrid

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Иван Торопцев все материалы автора

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