Милнер оценил форму «Ливерпуля» после победы над «Атлетико»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер оценил форму команды после победы над «Атлетико» (3:2) в матче 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Очевидно, нам еще есть над чем поработать, девяти очков недостаточно, первое место в группе — наша главная цель. Впрочем, мы в хорошем положении. У нас тяжелая группа, мы видели, чем все может закончиться, если не продолжать действовать на максимуме. В первом тайме матча с «Атлетико» мы быстро пропустили два гола, после того как забили сами. Нужно продолжать держать форму на высоте, впереди много серьезных матчей, так что нужно продолжать побеждать», — приводит официальный сайт «Ливерпуля» слова Милнера.

«Ливерпуль» лидирует в группе B с 9 очками в 3 матчах.