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Рейтинг УЕФА: Шотландия обошла Россию, чем ответят «Спартак» и «Зенит»?

11:48
Рейтинг УЕФА: Шотландия обошла Россию. Фото Reuters
Рейтинг УЕФА: Шотландия обошла Россию. Фото Reuters
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Благодаря победе «Селтика» над «Ференцварошем» (2:0) в перенесенном матче Лиги Европы Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место.

Отрыв минимален — всего 0,018 балла. Сегодня «Спартак» и «Зенит» могут восстановить статус-кво и вернуть шотландцев на десятую позицию.

В 17.30 по московскому времени «Спартак» сыграет против «Лестера» в матче группы С Лиги Европы.

В 22.00 мск «Зенит» дома примет «Ювентус» в матче группового турнира Лиги чемпионов.

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Александр Бобров все материалы автора

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