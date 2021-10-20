Рейтинг УЕФА: Шотландия обошла Россию, чем ответят «Спартак» и «Зенит»?

Благодаря победе «Селтика» над «Ференцварошем» (2:0) в перенесенном матче Лиги Европы Шотландия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место.

Отрыв минимален — всего 0,018 балла. Сегодня «Спартак» и «Зенит» могут восстановить статус-кво и вернуть шотландцев на десятую позицию.

В 17.30 по московскому времени «Спартак» сыграет против «Лестера» в матче группы С Лиги Европы.

В 22.00 мск «Зенит» дома примет «Ювентус» в матче группового турнира Лиги чемпионов.