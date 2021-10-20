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Боярский — о матче с «Ювентусом»: «Хочется, чтобы «Зенит» доказал свою европейскую состоятельность!»

Михаил Боярский высказался о предстоящем матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус»
12:19
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова
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Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» ожиданиями от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Ожидания самые радужные, но это не значит, что я уверен в победе «Зенита». Очень бы этого хотелось. Была провальная игра с «Арсеналом», но там был неполный состав. Думаю, что Семак подготовится к этой игре более серьезно. Буду всеми силами болеть за «Зенит»! Хочется, чтобы они доказали свою европейскую состоятельность! Если бы меня попросили спрогнозировать результат, то я бы ответил, что, дай бог, «Зенит» сыграет вничью. «Ювентус» — очень сильная команда», — сказал Боярский «СЭ».

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

После 2 туров ЛЧ туринцы c 6 очками возглавляют турнирную таблицу группы H. Российская команда располагается на третьей позиции, набрав 3 очка.

Зенит — Ювентус

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры