Канчельскис — о поражении «Зенита»: «Нам нужно еще 25 лет, чтобы дорасти до уровня «Ювентуса»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился эмоциями после матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).
«Проиграли по делу! Если кто-то надеялся на лучший результат — должно быть смешно. Ничья была бы хорошим результатом для «Зенита», но мы еще не готовы играть на уровне Лиги чемпионов. Нам еще расти и расти. Лет так 25 до уровня «Ювентуса». У нас большие проблемы в российском футболе, мы пока еще не готовы участвовать на таком уровне и конкурировать с такими командами», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
После 4-го тура «Зенит» занимает третью строчку в группе H. Следующую игру питерцы проведут в гостях против «Мальме».
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