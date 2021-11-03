Бывший полузащитник сборных СССР и России Андрей Канчельскис поделился эмоциями после матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит» (4:2).

«Проиграли по делу! Если кто-то надеялся на лучший результат — должно быть смешно. Ничья была бы хорошим результатом для «Зенита», но мы еще не готовы играть на уровне Лиги чемпионов. Нам еще расти и расти. Лет так 25 до уровня «Ювентуса». У нас большие проблемы в российском футболе, мы пока еще не готовы участвовать на таком уровне и конкурировать с такими командами», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

После 4-го тура «Зенит» занимает третью строчку в группе H. Следующую игру питерцы проведут в гостях против «Мальме».