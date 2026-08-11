«Кайрат» дома проиграл «Левски» и вылетел из Лиги чемпионов

«Кайрат» на домашней арене проиграл «Левски» в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:1 и покинул турнир.

Встреча состоялась на 11 августа на стадионе «Туркестан Арена» в Туркестане (Казахстан).

Единственный гол в матче на 13-й минуте забил нападающий гостей Рейналдо.

В первой игре в Болгарии «Левски» победил команду из Казахстана со счетом 1:0.

В плей-офф отборочного раунда ЛЧ клуб из Софии встретится с победителем пары ПАОК — «Андерлехт».