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11 августа, 22:02

«Буде-Глимт» обыграл «Юнион» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

Сергей Ярошенко

«Буде-Глимт» в дополнительное время обыграл «Юнион» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов — 3:2.

У норвежской команды отличились Оле Бломберг на 51-й минуте, Йенс Хауге на 76-й минуте, гол в дополнительное время на счету Андреаса Хельмерсена. Российский вратарь Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил 3 сэйва.

У бельгийской команды голы забили Гильерме Смит (61-я минута) и Мохаммед Фусейни (88-я).

По итогам двух матчей (6:5) «Буде-Глимт» вышел в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары «Олимпиакос» — «Неймеген».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
11 августа, 19:00. Аспмира (Буде)
Буде-Глимт
3:2
Юнион

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ФК Буде-Глимт
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