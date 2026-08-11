«Буде-Глимт» обыграл «Юнион» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов

«Буде-Глимт» в дополнительное время обыграл «Юнион» в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов — 3:2.

У норвежской команды отличились Оле Бломберг на 51-й минуте, Йенс Хауге на 76-й минуте, гол в дополнительное время на счету Андреаса Хельмерсена. Российский вратарь Никита Хайкин провел на поле весь матч и совершил 3 сэйва.

У бельгийской команды голы забили Гильерме Смит (61-я минута) и Мохаммед Фусейни (88-я).

По итогам двух матчей (6:5) «Буде-Глимт» вышел в раунд плей-офф квалификации, где сыграет с победителем пары «Олимпиакос» — «Неймеген».