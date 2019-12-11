Аршавин сомневается в системе «осень-весна»: «Говорили, что будет лучше, а лучше не стало»

Бывший капитан сборной России и нападающий «Зенита» Андрей Аршавин после поражения от «Бенфики» в Лиге чемпионов (0:3) скептически высказался о проведении чемпионата России по системе «осень-весна».

— Сторонники перехода на «осень-весна» говорили: «Давайте начнем, у нас будут играть команды в декабре, не будет отдыха и тогда наши клубы всегда будут великолепно выступать в Европе». Оказалось, что нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ». — По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает. Я бы подумал о возвращении к предыдущему формату.

Как сказал Семак, прямых параллелей нет, можно играть и с отдыха, и последнюю игру, и первую. Все зависит от данного конкретного дня, и как готова команда.

Говорили, что будет лучше, но лучше не стало на топ-уровне, а вторая лига умерла. Откуда подпитываться командам высшего дивизиона, если не будет этой прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем?

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