«Фламенго» разгромил «Коритибу» на своем поле, Педро Роша был удален на 36-й минуте

«Фламенго» победил «Коритибу» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Бразилии — 3:0.

Забитыми голами отметились нападающие Самюэль Лино (на 11-й и 70-й минутах) и Педро (на 60-й).

На 36-й минуте с поля был удален экс-нападающий «Спартака» Педро Роша — он оставил «Коритибу» в меньшинстве.

«Фламенго» (34 очка после 17 игр) занимает второе место в таблице чемпионата Бразилии. «Коритиба» (26 очков после 18 встреч) располагается на шестом месте.

Чемпионат Бразилии. 18-й тур.

30 мая, 22:00. Маракана (Рио-де-Жанейро)

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