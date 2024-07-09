«Он рассказал то, о чем никто не мог узнать». Дочь Марадоны пообщалась с отцом через медиума

Решилась не сразу.

25 ноября 2020 года скончался один из величайших футболистов планеты — Диего Армандо Марадона. Память об аргентинце будет жить всегда, и до сих пор не все поклонники его таланта, а также близкие люди смирились с утратой.

Например, Дальма Марадона, старшая дочь футболиста и Клаудии Вильяфанье, на днях призналась, что обращалась к ясновидящей для общения со своим папой. В интервью подкасту «Анхель отвечает» 37-летняя актриса сказала:

— То, что произошло, было невероятно. Я всегда верила в такие вещи, еще когда была маленькой, а после смерти отца поверила еще сильнее. Хотя я не сразу пошла на прием. Мне потребовалось некоторое время. Мне до сих пор трудно смириться с тем, что случилось с моим отцом. Конечно, я полностью осознаю, что произошло, но мне очень трудно это произносить. У меня будто бы стадия отрицания. Поэтому я пошла не сразу, а примерно за год или около того до годовщины.

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Дальма подчеркнула, что осталась довольна визитом к медиуму, потому что ей «рассказали вещи, о которых не было возможности нигде узнать». Дочь Марадоны также сообщила, что общалась не только с папой, но и с бабушкой — Аной Марией Элией:

— Я связалась не только с отцом, но и с мамой моей мамы — бабушкой, с которой у меня тоже были очень близкие отношения. Поэтому было здорово пойти в это место, чтобы пообщаться с ней.

Дальма не стала раскрывать подробности беседы с папой, сославшись на личное, но сказала, что сама теперь советует другим обратиться к медиуму:

— Примерно через год после смерти папы со мной связалась одна женщина. У нее была похожая история с членом своей семьи, и я доверилась ей. До похода я ничего не ожидала, но отец рассказал мне вещи, которые никто никак не мог узнать. Они были очень личными, их не найти нигде. Так что я рекомендовала ее своим друзьям и семье.

Диего Марадона умер в ноябре 2020 года из-за хронической сердечной недостаточности. В связи с этим в Аргентине был объявлен трехдневный национальный траур. Марадона — чемпион мира 1986 года, а также обладатель девяти трофеев в составе «Боки Хуниорс», «Барселоны» и «Наполи». На момент смерти аргентинцу было 60 лет.