«Марадона никогда не умрет. Мы его помним и плачем». Что пишут зарубежные СМИ о трагедии

Вся планета скорбит. Обзор мировой прессы после смерти великого Диего Марадоны.

Clarin (Аргентина): Хроника последних часов

«Диего Марадона встал около 10 утра, почувствовал себя плохо и лег обратно в постель. Но два его верных помощника Максимилиано Помарго и Хонни Эспозито взволновались и сразу же вышли на связь с ближайшим кругом общения Диего — с доктором Леопольдо Луке, с его другом и адвокатом Матиасом Морлой, с его дочерьми, живущими в Аргентине: с Далмой, Джанинной и Яной. Около полудня в квартале Сан-Андрес уже стояло полдюжины машин скорой помощи. Все старались совершить последнее чудо в жизни Диего: вернуть его к жизни после кардиореспираторной остановки, которую он перенес в эту проклятую среду, 25 ноября».

Зарубежные СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Ole (Аргентина): Последнее фото Марадоны

https://twitter.com/diarioole/status/1331678720785084419?s=21

«Он ушел. Нас оставил человек, который олицетворял целую эпоху. Гений, который рисовал мячом по полю так, как никто другой. Он рисовал мячом улыбки. Диего Армандо Марадона уже обнялся с богом и наверняка поблагодарил его за то, что тот одолжил ему свое имя здесь, на Земле. Он отпустил наши руки в полдень по Буэнос-Айресу — в тишине, когда этого никто не ожидал. В этот день мы все плачем, слезы переполняют нас».

Диего больше нет? Не верится. Но это так".

Зарубежные СМИ — о смерти Диего Марадоны.

La Nacion (Аргентина): «Марадона никогда не умрет»

«Никто не любил футбол так, как Диего. Никто. Это было для него священно. Не имело значения, что происходит на улице — он выходил на площадку и все забывал. Он отмечал каждый гол, как будто последний.

Возможно, его отношения с мячом были самыми лучшими в его жизни. Мяч доставлял ему больше радости и меньше хлопот, чем что и кто угодно.

Он делал невозможные вещи. Он превратил футбол в искусство. Он передал свою любовь к футболу всем. Он вдохновил многих иностранных игроков, которые сегодня оплакивают его смерть: Роналдо, Криштиану Роналду, Пирло, Серхио Рамоса, Иньесту. Наши дети, которые не видели, как он играет, обнимают нас и плачут вместе с нами. Эта связь Диего с игрой, неприкасаемой и священной, объясняет мировой траур. Он перенес тот вид спорта, который мы любим, в другое измерение.

Мы знали, что этот день наступит, но мы не были готовы увидеть, как он умрет. Это по-прежнему невыносимо.

Его смерть не меняет его наследие и влияние на футбол. Он уже был мифом и легендой при жизни. В документальном фильме о Бобби Робсоне Жозе Моуринью говорит прекрасную правду: «Человек по-настоящему умирает, когда умирает последний человек, помнящий его». Он прав. Мы его помним и плачем. Диего Марадона никогда не умрет".

Зарубежные СМИ — о смерти Диего Марадоны.

La Gazzetta dello sport: «Футбол плачет сильнее всех»

«Мы потеряли часть себя, ушел осколок наших жизней. Для кого-то большой, для кого-то поменьше — это не важно. Каждый внутри себя может измерить пустоту, оставленную смертью Марадоны. Не только в Буэнос-Айресе и Неаполе — в каждом уголке мира говорят одно и то же: «Прощай, Диего».

Marca (Испания): «Прощай, Диего!»

https://twitter.com/marca/status/1331729182427115524?s=21

Цитата на первой полосе газеты: «Когда я умру, хочу родиться заново и стать футболистом. И хочу снова быть Диего Армандо Марадоной. Я игрок, который дарит людям радость — и этого для меня более чем достаточно».

Зарубежные СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Mirror (Англия): «Он в руках бога»

«Ни одного спортсмена не подвергали настолько жестоким испытаниям, ведь ни у кого не было одновременно такой высокой концентрации и гения, и слабости. Многие в Англии никогда не простят Марадоне гол рукой на чемпионате мира 1986 года, который он позже объявил божественной компенсацией за поражение аргентинцев в Фолклендской войне.

Многие, кто осуждает злоупотребление наркотиками, не простят ему тяги к кокаину и дикого поведения. Но для миллионов любителей футбола по всему миру невероятный талант Диего и харизма выделяют в нем величайшего футболиста, которого мы когда-либо видели".

Зарубежные СМИ — о смерти Диего Марадоны.

Kicker (Германия): «На небесах»

«В лице Диего Армандо Марадоны умер не просто чемпион мира 1986 года. Для Аргентины он — святой. Давно поднялся на Олимп.

Уже в 25 лет он поднялся на этот самый Олимп, когда выиграл чемпионат мира для своей страны. На горе он сидит по правую руку от Че Гевары. Но у Марадоны есть церковь имени его самого, есть собственная религия. В среду он скончался. Ему было 60 лет. Если верить марадонцам, он теперь там, где будет принадлежать богу: на небесах".