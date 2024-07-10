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Мать мексиканского защитника обвиняет его в убийстве собственной сестры. Он играл на ЧМ-2018 в России

Мать мексиканского футболиста обвиняет его в убийстве собственной сестры
Гоша Чернов
Корреспондент
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Паола и Карлос Сальсед
Паола и Карлос Сальседо.
Фото соцсети, Global Look Press
Жуткая история.

В субботу, 29 июня, в Мексике случилась трагедия: в результате вооруженного нападения была убита 29-летняя телеведущая, модель и блогер Паола Сальседо. Ее застрелили в городе Уискилукан: вечером того дня девушка пошла в цирк со своим четырехлетним сыном, а на обратном пути ее машину настигли вооруженные злоумышленники. По данным следствия, на парковке у цирка двое мужчин подъехали к автомобилю и попытались ограбить девушку. Она оказала сопротивление, после чего была застрелена. Вскрытие показало, что в нее выпустили три пули.

В Мексике это событие вызвало широчайший резонанс: Сальседо была известной медийной персоной. Первоначальной версией случившегося было убийство с целью ограбления, однако спустя несколько дней в соцсетях жертвы появилось странное сообщение: «Настоящая причина, по которой Карлос Сальседо хочет уехать из страны, заключается в том, что он и его супруга Андреа Наварро — заказчики убийства Паолы. #СправедливостьДляПаолы #Фемицид».

Пост об убийстве Паолы Сальседо
Фото Соцсети

Вероятнее всего, это сообщение опубликовала мать Паолы, Мария Исабель Эрнандес. Она же сделала его репост в собственных соцсетях с подписью: «Справедливость для моей дочери».

Карлос Сальседо — 30-летний брат Паолы, известный футболист, участник чемпионата мира 2018 года в составе сборной Мексики. В Европе защитник выступал за «Фиорентину» и «Айнтрахт», а сейчас играет в местном «Крус Асуле».

Перед вылетом на заключительный сбор перед чемпионатом мира-2018 в России игроки сборной Мексики устроили шумную вечеринку. 30 проституток и река алкоголя. Игроки сборной Мексики перед ЧМ-2018 устроили оргию

На следующий день после трагедии футболист попросил руководство клуба продать его (слухи связывают Сальседо с переходом в МЛС), сославшись на семейные обстоятельства. На тот момент в соцсетях его семьи еще не появились обвинения в заказе убийства, но позже появились подозрения. Карлос в последние дни был на скуп на комментарии. 2 июля «Крус Асуль» выразил соболезнования в связи со смертью сестры своего футболиста, и Сальседо лишь репостнул это сообщение со словами благодарности за поддержку. Похороны сестры защитник не посетил.

Паола Сальседо
Паола Сальседо.
Фото Соцсети

В мексиканской прессе сейчас многие вспоминают историю взаимоотношений между братом и сестрой. Она была сложной: у Карлоса и Паолы хватало разногласий, которые оба не раз высказывали публично.

По последним данным, местонахождение футболиста неизвестно. Полиция уже задержала двух подозреваемых в убийстве — Мигеля Анхеля, который и совершил выстрелы, а также его сообщника Хосе Ивана. Они уже сознались в преступлении и сказали, что совершили его под воздействием наркотиков. Однако из соцсетей матери и погибшей сестры футболиста все еще не удалены обвинения в причастности Карлоса к убийству.

Карлос Сальседо
Чемпионат мира по футболу
Сборная Мексики по футболу
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