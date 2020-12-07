Стали известны ежемесячные траты Марадоны перед смертью

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона ежемесячно тратил более 100 тысяч евро, информирует Marca со ссылкой на America TV. Как отмечается, именно такая сумма списывалась со счета футболиста. Веротяно, что она уходила на содержание 50 семей.

Ранее в честь Марадоны был переименован стадион «Сан-Паоло», где проводит матчи «Наполи». Кроме того, в память о нем была названа одна из станций метро города.

Напомним, Марадона скончался 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет. Предварительный отчет о вскрытии показал, что экс-игрок сборной Аргентины скончался от острого отека легких из-за хронической сердечной недостаточности, когда он спал.