Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран по количеству футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах.
Лидером в этом рейтинге стала Бразилия — 1219 игроков. На втором месте расположилась Франция (978 человек), на третьем — Аргентина (815).
Россия занимает в этом рейтинге 25-е место — 157 российских футболистов выступают в зарубежных чемпионатах.
Рейтинг CIES
1. Бразилия — 1219 футболистов
2. Франция — 978
3. Аргентина — 815
4. Англия — 525
5. Германия — 441
6. Колумбия — 425
7. Испания — 409
8. Хорватия — 400
9. Сербия — 379
10. Нидерланды — 367...
24. Ирландия — 157
25. Россия — 157
26 Италия — 152
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