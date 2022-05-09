Россия занимает 25-е место в рейтинге стран по количеству футболистов в зарубежных лигах

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг стран по количеству футболистов, которые выступают в зарубежных чемпионатах.

Лидером в этом рейтинге стала Бразилия — 1219 игроков. На втором месте расположилась Франция (978 человек), на третьем — Аргентина (815).

Россия занимает в этом рейтинге 25-е место — 157 российских футболистов выступают в зарубежных чемпионатах.

Рейтинг CIES

1. Бразилия — 1219 футболистов

2. Франция — 978

3. Аргентина — 815

4. Англия — 525

5. Германия — 441

6. Колумбия — 425

7. Испания — 409

8. Хорватия — 400

9. Сербия — 379

10. Нидерланды — 367...

24. Ирландия — 157

25. Россия — 157

26 Италия — 152