Карасев назначил 2 пенальти в матче чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Иттифак» переиграл «Аль-Таавун» (4:0) в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встречу обслуживала российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.

В конце каждого из таймов Карасев назначил пенальти в ворота хозяев. Перед перерывом реализовать одиннадцатиметровый полузащитник «Аль-Иттифака» Наим Слити не смог. В концовке к точке подошел Мохаммед Аль-Кувейкиби и установил окончательный счет в матче.

Также российский арбитр показал игрокам 7 желтых карточек. Четыре получили хозяева, а три — гости.

Помощниками Карасева были Игорь Демешко и Максим Гаврилин, видеоассистентом — Виталий Мешков.