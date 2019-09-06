Роналдинью стал послом Бразилии по вопросам туризма

Бывший игрок сборной Бразилии Роналдинью стал послом страны по вопросам туризма, сообщает официальный сайт Института туризма Бразилии. Он будет участвовать в проектах по увеличению потока туристов.

Роналдиньо — чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча"-2005. На клубном уровне он защищал цвета ряда бразильских клубов, а также «ПСЖ», «Барселоны», «Милана» и мексиканского «Керетаро». Карьеру футболиста бразилец завершил в 2015 году.