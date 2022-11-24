Источник: в Иране арестовали футболиста за оскорбление национальной команды

Иранский футболист Вурия Гафури был арестован по обвинению в пропаганде против государства, а также оскорблении репутации национальной сборной, сообщает Zougla.

35-летний футболист был задержан в четверг, 24 ноября сразу после завершения тренировки команды «Фулад» из Хузестана, за которую он выступает.

Ранее Гафури опубликовал в социальных сетях фотографию в традиционной курдской одежде.

Защитник провел за карьеру 26 матчей в составе сборной Ирана.