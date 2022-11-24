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«Пас из-за границы»

Сегодня, 18:56

Источник: в Иране арестовали футболиста за оскорбление национальной команды

Иван Шитик
Корреспондент
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Вурия Гафури.
Фото Соцсети

Иранский футболист Вурия Гафури был арестован по обвинению в пропаганде против государства, а также оскорблении репутации национальной сборной, сообщает Zougla.

35-летний футболист был задержан в четверг, 24 ноября сразу после завершения тренировки команды «Фулад» из Хузестана, за которую он выступает.

Ранее Гафури опубликовал в социальных сетях фотографию в традиционной курдской одежде.

Защитник провел за карьеру 26 матчей в составе сборной Ирана.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

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Бразилия
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ТБ 2.5

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

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2.14

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22%

1.79

ТБ 2.5

21%

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Сборная Ирана по футболу
1
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