Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Миньоле — лучший вратарь чемпионата Бельгии 2019 года

11:22
Теги:

Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле признал лучшим голкипером прошлого года в чемпионате Бельгии. В текущем сезоне он 16 раз сыграл на ноль в 30 матчах.

Лучшим игроком был признан одноклубник Миньоле Ханс Ванакен. В 33 матчах он забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

Наставник «Брюгге» Филипп Клемент признан лучшим тренером года. Его команда с 10-очковым преимуществом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии. Также она в группе Лиги чемпионов с «Реалом» и «ПСЖ» заняла третье место.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир