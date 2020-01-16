Вратарь «Брюгге» Симон Миньоле признал лучшим голкипером прошлого года в чемпионате Бельгии. В текущем сезоне он 16 раз сыграл на ноль в 30 матчах.

Лучшим игроком был признан одноклубник Миньоле Ханс Ванакен. В 33 матчах он забил 13 голов и сделал 2 результативные передачи.

Наставник «Брюгге» Филипп Клемент признан лучшим тренером года. Его команда с 10-очковым преимуществом возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии. Также она в группе Лиги чемпионов с «Реалом» и «ПСЖ» заняла третье место.