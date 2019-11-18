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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Марадона может уйти из «Химнасии»

05:04
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Главный тренер «Химнасии» Диего Марадона может покинуть клуб, сообщает TNT Sports. Это связано с тем фактом, что Габриэль Пеллегрино принял решение не переизбираться на пост президента.

Марадона поддержал его и дал понять, что может покинуть свой пост, если нынешний президент не останется в клубе. Пеллегрино принял решение не баллотироваться на выборы ни при каких обстоятельствах.

«Химнасия» с 10 очками занимает 22-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины. В последних пяти матчах она одержала три победы.

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