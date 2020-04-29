Глава Ассоциации европейских лиг: «Главе медкомитета ФИФА следовало бы оставить свои советы при себе»

Президент Ассоциации европейских лиг Ларс-Кристер Ульссон на специальном вебинаре, организованном Soccerex, очень резко отреагировал на слова, произнесенные несколько дней назад главой медицинского комитета ФИФА Мишелем Д'Огом. Тот предложил завершить все турниры и в сентябре начать новый сезон.

— Согласен, что нужно думать о будущем. Но не менее важно, решить сегодняшние проблемы. Скорее, даже более важно сделать это, прежде чем рассуждать о том, что нас ждет дальше. Конечно, из кризиса предстоит извлечь много уроков. Но, повторю, давайте все-таки сначала займемся актуальными проблемами. Как могу прокомментировать слова главы медицинского комитета ФИФА? Ему нужно было оставить этот совет при себе. Он не имеет представления о том, что происходит в каждой отдельно взятой стране, у него нет полных данных. Он должен понимать, что его слова воспринимают не как мнение частного лица, а как мнение представителя ФИФА. Его заявление может оказаться очень «дорогостоящим». Есть страны, лиги, где собираются завершить сезон и для этого есть возможности, где клубы могут попасть в еврокубки по спортивному принципу, а не по решению, принятому в чьем-то кабинете. Насколько я понимаю, в Европе большинство хотят доиграть сезон. Если это, конечно, будет возможным. (Александр Бобров)