Феллаини встретили в Китае при полной защите от коронавируса. Видео

Полузащитник «Шаньдун Лунэн» Маруан Феллаини вернулся в Китай. По прилету его встретили люди в защитных костюмах и сразу померили температуру.

Теперь 32-летнему бельгийцу предстоит пройти двухнедельный карантин, прежде чем вернуться в команду, которая возобновила тренировки.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 246 275 человек. Умерших — 10 038, выздоровевших — 86 036. В России на данный момент подтверждено 199 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия, США.