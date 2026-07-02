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Сегодня, 18:10

В Азербайджане рассказали, как стал возможен переход фигуриста Александра Плющенко

Алина Савинова

Спортивный директор Федерации зимних видов спорта Азербайджана Игорь Луканин рассказал, когда зародилась тема с переходом фигуриста Александра Плющенко.

В мае стало известно, что спортсмен будет выступать под флагом Азербайджана. Исполком ФФККР дал спортсмену открепление. 1 июля сообщалось, что Плющенко-младший получил от ISU разрешение выступать за Азербайджан на международной арене.

«Когда зародилась тема с переходом? Мне сложно сказать, когда она началась. Я могу сказать, когда она дошла до нас — это был конец марта. Поступил запрос, мы на запрос отреагировали в спокойной форме, как мы это делаем всегда», — цитирует Луканина odds.ru.

Он отметил, что вопрос о том, почему семья Плющенко выбрала именно их федерацию, лучше адресовать самим Евгению и Яне.

«Мы с Евгением знаем друг друга 20 с лишним лет, мы еще выступали в одно время. Естественно, мы общаемся на протяжении всего этого времени. Но разговор о переходе его сына возник, как я говорил ранее, в конце марта. Они спросили, не будем ли мы против. Мы навели справки по Саше, увидели, что мальчик талантливый, с хорошим потенциалом, нам это интересно», — добавил Луканин.

По словам отца 13-летнего фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, Александр получил спортивное гражданство Азербайджана на 5 лет.

Источник: odds.ru
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Фигурное катание
Александр Плющенко (Гном Гномыч)
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