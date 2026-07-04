Олимпиада 2026
Фигурное катание
Новости
Календарь Медальный зачет Статьи Видео Все материалы
Уведомления
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Фигурное катание

Олимпиада

Тарасова поддержала желание Валиевой участвовать в Олимпиаде-2030: «Камила — профессионал и очень способный человек»

Дарик Агаларов
корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» мнением о желании Камилы Валиевой участвовать в Олимпиаде-2030.

Ранее появилась информация о том, что 20-летняя спортсменка планирует выступить на зимних Играх-2030, которые пройдут во Франции.

«Спортсменка понимает, что нужно быть первой в стране. Абсолютное правильное желание Камилы. Валиева — профессионал, очень способный человек.

Камиле будет 24 года на момент Олимпиады-2030? Разве это много? Почему она не может успешно выступить в этом возрасте? Надо создавать благоприятные условия для вернувшихся спортсменов вместо того, чтобы писать о них всякую непрофессиональную ерунду», — сказала Тарасова «СЭ».

С января 2024 года по декабрь 2025-го Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После завершения срока отстранения она возобновила карьеру и занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. 20-летняя фигуристка была включена в резервный состав сборной России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Камила Валиева
Фигурное катание
Татьяна Тарасова

Главные олимпийские рубрики

Все об Олимпийских играх 2026 Зимняя Олимпиада в Милане Хоккей
Фигурное катание Лыжи Биатлон Медальный зачет Календарь ОИ
Читайте также
Если Барко и уйдет, то только в «ПСЖ», цель — чемпионство, а из-за Дзюбы пришлось слушать про лукавство. О чем еще говорил спортдир «Спартака» Кахигао
Валиева в деле: Камила примет участие в этапе Гран-при России в Казани
«Самый безумный коллапс, который я когда-либо видел». Драма на чемпионате мира по триатлону на Гавайях
Популярное видео
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
Светлана Ромашина: «С парашютом прыгнула. Теперь новая мечта...»
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Локомотив»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
ЦСКА разгромил «Родину», «Динамо» обыграло «Рубин»: видео
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
Доиграет ли «Лада» до конца сезона? Травма Шестеркина
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Зенит» победил «Краснодар», ничья «Крыльев» и «Спартака»: видео
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Текстильщик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Велес»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — КАМАЗ: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Челябинск»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Букин и Степанова рассказали, что для них значат Олимпийские игры: «Старт, который запомнится на всю жизнь»

Авербух о желании Валиевой выступить на Олимпиаде: «Камила — талантливейшая девушка. Возраст — не проблема»
Новости
RSS RSS
Все новости