Тарасова поддержала желание Валиевой участвовать в Олимпиаде-2030: «Камила — профессионал и очень способный человек»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась с «СЭ» мнением о желании Камилы Валиевой участвовать в Олимпиаде-2030.

Ранее появилась информация о том, что 20-летняя спортсменка планирует выступить на зимних Играх-2030, которые пройдут во Франции.

«Спортсменка понимает, что нужно быть первой в стране. Абсолютное правильное желание Камилы. Валиева — профессионал, очень способный человек.

Камиле будет 24 года на момент Олимпиады-2030? Разве это много? Почему она не может успешно выступить в этом возрасте? Надо создавать благоприятные условия для вернувшихся спортсменов вместо того, чтобы писать о них всякую непрофессиональную ерунду», — сказала Тарасова «СЭ».

С января 2024 года по декабрь 2025-го Валиева отбывала дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. После завершения срока отстранения она возобновила карьеру и занимается в команде Татьяны Навки под руководством Светланы Соколовской. 20-летняя фигуристка была включена в резервный состав сборной России.