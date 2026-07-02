Жилина получила разрешение ISU выступать за Азербайджан

Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Специальный документ, носящий название Clearance Certificate, был получен в четверг. Его выдают при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

В мае сообщалось, что Жилина получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за Азербайджан.

1 июля сообщалось, что разрешение ISU выступать за Азербайджан также получил сын Евгения Плющенко Александр.

Фигуристка, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Жилина владеет несколькими элементами ультра-си. Она становилась победителем Финала Гран-при России среди юниоров.