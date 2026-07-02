Фигурное катание
Новости
Олимпиада Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Уведомления
Главная
Фигурное катание

2 июля, 14:38

Жилина получила разрешение ISU выступать за Азербайджан

Руслан Минаев
Вероника Жилина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Вероника Жилина получила от Международного союза конькобежцев (ISU) официальное разрешение выступать за Азербайджан на соревнованиях, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Специальный документ, носящий название Clearance Certificate, был получен в четверг. Его выдают при выполнении одного из двух условий — проживания на территории новой страны или наличия гражданства.

В мае сообщалось, что Жилина получила от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) открепление для выступления за Азербайджан.

1 июля сообщалось, что разрешение ISU выступать за Азербайджан также получил сын Евгения Плющенко Александр.

Вероника Жилина.Не только Гном Гномыч. Фигуристка Жилина тоже будет выступать за Азербайджан

Фигуристка, тренирующаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, пропустила два сезона из-за проблем со здоровьем. Жилина владеет несколькими элементами ультра-си. Она становилась победителем Финала Гран-при России среди юниоров.

Источник: РИА Новости Спорт
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Фигурное катание
Вероника Жилина
Читайте также
Хендерсон получил травму во время празднования победы Англии в матче ЧМ-2026
Суперсила Холанна, отправившая Бразилию домой. Подсказка — на лице Эрлинга
ФАС возбудила дела из-за возможного сговора сетей АЗС в ряде регионов
ФСБ предотвратила рассылку взрывных устройств военным в парфюмерных наборах
Армия России поразила верфь артиллерийских катеров в Киеве
Трамп звонил Инфантино два раза, УЕФА готов пойти против ФИФА, общий шок из-за отмены красной Балогуна. Новые подробности главного скандала ЧМ-2026
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Познер о решении ISU: «Россия — одна из самых сильных спортивных держав наряду с США и Китаем»

В Азербайджане назвали турниры, на которых может дебютировать Александр Плющенко

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости