Французская пара, которую хейтили из-за ориентации партнера, упала на своем чемпионате. У России шанс на олимпийское золото в танцах?

Легендарные Пападакис/Сизерон оступились на домашнем льду.

В эти выходные в разных странах Европы проходят национальные чемпионаты, которые определяют участников Олимпиады, чемпионата мира и Европы от своих стран. «СЭ» собрал главные события.

Чемпионат Франции

Главная для россиян интрига этого чемпионата — сколько получили главные претенденты на олимпийское золото Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Ответ: много — 226,96 балла, выше мирового рекорда. Только вот загвоздка — выступила пара явно ниже своих возможностей. Пападакис и вовсе умудрилась упасть на твизле, что в танцах на таком уровне случается крайне редко. Событие, конечно, не столь бросающееся в глаза, как раскрывшееся платье Габриэллы на Олимпиаде-2018, но тем не менее.

Откровенному вытаскиванию своих на домашних турнирах французы обучены не хуже нас, определенно. Французские комментаторы договорились до фраз типа «они не следуют музыке, они ее формируют движением своих тел, мы едва дышали». А падение «несерьезно, оно не должно штрафоваться». Реакция комментатора на падение тоже искренняя и непосредственная.

Судьи в итоге свою лучшую пару как раз оштрафовали на балл, но никто не поставил минимальные оценки -4 или -5. Зато впервые за долгие годы Пападакис/Сизерон не получили ни одной десятки — не могли по правилам из-за зафиксированного падения.

На чемпионате России мы можем ожидать сверхвысоких оценок Виктории Синициной и Никите Кацалапову. Перебить результат французов заочно — задача архисложная, но в преддверии главных стартов, чемпионата Европы и Олимпиады такая осечка конкурентов не помешает. В этом сезоне вокруг Пападакис и Сизерона произошел один из главных скандалов сезона — русско-американский судья Веденин рассказал о холодном характере их катания из-за гомосексуальной ориентации партнера, после чего ISU начал расследование. Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров называл их катание «голубым».

Из других заметных событий можно выделить наличие русских фамилий на подиумах в парах и танцах. Пападакис/Сизерону уступили 30 баллов Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо, а у пар выиграли супруги Камиль Ковалев/Павел Ковалев.

У мужчин один из множества соперников Михаила Коляды в борьбе за потенциальную бронзу Олимпиады Кевин Эмоз выиграл с результатом 277,64, у женщин лучший результат еле дотягивает до середняков чемпионата России — Леа Серна набрала 181,41 балла.

Чемпионат четырех стран

Некоторые страны Европы догадались объединиться, чтобы сделать внутренние соревнования сильнее, — среди них Чехия, Венгрия, Польша, Словакия. Как минимум в трех из четырех сборных выступают люди из России — и они завоевали медали.

У женщин с огромным отрывом выиграла бывшая подопечная Брайана Орсера Екатерина Куракова (190,08 балла), представляющая Польшу.

У мужчин двое наших проиграли Матиасу Белохрадски (198,27), показав очень низкие результаты. Петербуржец Георгий Рештенко перешел в сборную Чехии еще в 2017 году, но мечтам об Олимпиаде, кажется, сбыться не суждено. Владимир Самойлов набрал 187,54, он лучший среди поляков, но на Олимпийские игры может попасть только в случае получения гражданства страны, а у Польши еще и квот нет. На чемпионатах мира и Европы правила легче — там достаточно спортивного гражданства. Так что Самойлов, не без труда перешедший в это межсезонье, для себя сделал все правильно — на последнем чемпионате России в сезоне-2019/20 он был 15-м.

У пар золото за Юлией Щетининой и Марком Мадьяром из Венгрии, в танцах выиграли поляки Наталья Калишек/Максим Сподырев. Максим — родом из Харькова. Но их результаты далеки от лучших в мире.

Неожиданно интересен в этот раз фигурный чемпионат Испании. Да, в этой стране и после Хавьера Фернандеса остались люди с коньками. И в танцах идет великая битва — Сара Уртадо и Кирилл Халявин, тренирующиеся у Александра Жулина, очень могут потерять место в сборной. В этом сезоне резко выстрелили Оливия Смарт и Адриа Диас, причем раньше Уртадо каталась с Диас, а теперь они заклятые соперники. На чемпионатах Испании счет по личным встречам у них 2:2. В ритм-танце испанцы обыграли русско-испанскую пару на 0,8 балла.

Даже испанские комментаторы признавали в трансляции, что решение федерации, кого отправлять на главные турниры, будет очень сложным. Но в воскресенье Смарт/Диас добили соперников, выиграв восемь баллов в ритм-танце.