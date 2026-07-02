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Фигурное катание

2 июля, 18:32

Костомаров — о мотивации после ампутации: «Поначалу не хотелось жить, но потом я понял — зачем»

Алина Савинова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что семья стала главной мотивацией для него после возникновения тяжелых проблем со здоровьем.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Он находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке, впоследствии ему ампутировали обе стопы.

«Всего ужаса, который происходил со мной, я не мог ощущать, не видел, не понимал. Этот ужас видела моя жена Оксана, это был кошмар. Врачи боролись за мою жизнь. Выйдя из комы, я понял всю серьезность происходящего, видел, что происходит с моими руками и ногами. Но верил, что современная медицина что-то придумает, что я не лишусь своих рук и ног», — цитирует Костомарова ТАСС.

По словам фигуриста, он не понимал, как здоровый, сильный мужчина мог попасть в такую ситуацию из-за легкого покашливания. Когда хирурги сообщили Костомарову о необходимости срочной ампутации, он «утонул в горьких слезах».

«Поначалу не хотелось жить, месяца два я это не принимал. Но потом пришло осознание, я понял — зачем. Ради своей семьи, ради своей жены, ради своего сына, дочки, ради мамы, отца, брата. Которые переживали за меня. Поддержка Оксаны и ее слова, а я говорил ей: «Оставь меня, зачем я тебе такой нужен». И благодаря ей я сегодня здесь», — добавил фигурист.

22 августа 2023 года Костомаров впервые после болезни появился на льду, приняв участие в шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи. Он вышел на лед в кроссовках в конце номера своей супруги Оксаны Домниной, которая сначала каталась в одиночестве и «зачитывала» письмо Костомарова.

Источник: ТАСС
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Роман Костомаров
Фигурное катание
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