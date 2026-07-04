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Сегодня, 16:12

Плющенко — о допуске россиян: «Большой шаг. Движение пошло»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Александр Абустин
корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к турнирам в сезоне-2026/27.

Аделия Петросян и&nbsp;Ксения Коржова.Фигуристам и конькобежцам приподняли занавес

«Это большой шаг. Федерация и, в частности, Антон Тариэльевич Сихарулидзе сделали большое дело. Движение пошло. В каком количестве мы допущены, пока не знаем», — сказал Плющенко.

Россияне были отстранены от турниров под эгидой ISU с марта 2022 года. На Олимпиаде-2026 в Италии в нейтральном статусе выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, а также шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков.

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Евгений Плющенко
Фигурное катание
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