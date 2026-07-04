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Сегодня, 17:20

Двукратного олимпийского чемпиона Дмитриева похоронили в Санкт-Петербурге

Игнат Заздравин
Корреспондент

В Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище состоялись похороны двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артура Дмитриева, сообщает ТАСС.

Перед церемонией захоронения в церкви Серафима Саровского прошло отпевание спортсмена.

Артур Дмитриев скончался 30 июня на 59-м году жизни из-за расслоения аорты. Ранее в Санкт-Петербурге состоялась церемония прощания с фигуристом.

Дмитриев стал первым фигуристом в истории, выигравшим Олимпийские игры с разными партнершами. В 1992 году он завоевал золото в паре с Натальей Мишкутенок, а в 1998-м победил вместе с Оксаной Казаковой. С Мишкутенок он также стал серебряным призером Олимпиады-1994 и по два раза выигрывал чемпионаты мира и Европы (1991, 1992), а с Казаковой завоевал золото чемпионата Европы 1996 года.

После завершения карьеры Дмитриев работал тренером-консультантом сборных России. Среди его учеников — двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт, призер чемпионатов Европы Мария Мухортова, призер чемпионата России Катарина Гербольдт и другие фигуристы.

Дмитриев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и орденом Дружбы народов.

Источник: ТАСС
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Артур Дмитриев
Фигурное катание
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