Мишина и Галлямов рассказали об ожиданиях от командного чемпионата мира по фигурному катанию

Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира.

«Ожидаю праздничную атмосферу, прежде всего. Дружескую обстановку. Потому что эти соревнования – командные. И все сборные – объединятся. Потому что нет там никакого отбора на другие старты», – приводит слова Галлямова «Советский спорт».

«А еще – этот чемпионат походит в Японии. Японские зрители – всегда очень громкие и доброжелательные. Всегда всех поддерживают», – добавила Мишина.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.