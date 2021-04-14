Мишина и Галлямов рассказали об ожиданиях от командного чемпионата мира по фигурному катанию
17:28
Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира.
«Ожидаю праздничную атмосферу, прежде всего. Дружескую обстановку. Потому что эти соревнования – командные. И все сборные – объединятся. Потому что нет там никакого отбора на другие старты», – приводит слова Галлямова «Советский спорт».
«А еще – этот чемпионат походит в Японии. Японские зрители – всегда очень громкие и доброжелательные. Всегда всех поддерживают», – добавила Мишина.
Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.
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