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Мишина и Галлямов рассказали об ожиданиях от командного чемпионата мира по фигурному катанию

17:28
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Чемпионы мира по фигурному катанию Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились ожиданиями от предстоящего командного чемпионата мира.

«Ожидаю праздничную атмосферу, прежде всего. Дружескую обстановку. Потому что эти соревнования – командные. И все сборные – объединятся. Потому что нет там никакого отбора на другие старты», – приводит слова Галлямова «Советский спорт».

«А еще – этот чемпионат походит в Японии. Японские зрители – всегда очень громкие и доброжелательные. Всегда всех поддерживают», – добавила Мишина.

Командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy пройдет в японской Осаке с 15 по 18 апреля 2021 года.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:983049

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