Коляда стал третьим в произвольной программе на командном ЧМ в Японии
Российский фигурист Михаил Коляда показал третий результат в произвольной программе на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).
За свой прокат 26-летний спортсмен получил 180.72 балла и принес в копилку сборной 10 баллов.
Лучшим в произвольной программе стал американец Нейтан Чен (203.24). Второе место у японца Юдзу Ханю (193.76).
17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (8 очков для сборной).
Вчера, 15 апреля, Коляда и Семененко заняли пятое и седьмое места соответственно в короткой программе.
Сборная России в общем зачете после шести этапов сохранила лидерство и имеет 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).
Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.
За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).
В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.
Фигурное катание
Осака (Япония)
Командный чемпионат мира
Мужчины
Произвольная программа
1. Натан Чен (США) — 203,24
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76
3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72
4. Кевен Эмо (Франция) — 169,13
5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33
6. Сома Уно (Япония) — 164,96
7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56
8. Джейсон Браун (США) — 160,33
9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64
10. Роман Садовский (Канада) — 134,80
11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04
Командный турнир
Положение после шести видов
1. Россия — 91
2. США — 83
3. Япония — 78
4. Франция — 56
5. Италия — 53
6. Канада — 42
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю