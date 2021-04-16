Коляда стал третьим в произвольной программе на командном ЧМ в Японии

Российский фигурист Михаил Коляда показал третий результат в произвольной программе на неофициальном командном чемпионате мира в Японии (World Team Trophy).

За свой прокат 26-летний спортсмен получил 180.72 балла и принес в копилку сборной 10 баллов.

Лучшим в произвольной программе стал американец Нейтан Чен (203.24). Второе место у японца Юдзу Ханю (193.76).

17-летний российский фигурист Евгений Семененко показал пятый результат (8 очков для сборной).

Вчера, 15 апреля, Коляда и Семененко заняли пятое и седьмое места соответственно в короткой программе.

Сборная России в общем зачете после шести этапов сохранила лидерство и имеет 91 балл. Далее идут сборные США (83 балла) и Японии (78 баллов).

Напомним, командный чемпионат мира, призовой фонд которого составляет миллион долларов, проходит с 15 по 18 апреля в японской Осаке.

За победу борются шесть команд. В турнире принимают участие сборные России, США, Японии, Канады, Италии и Франции (заменила Китай).

В каждой команде на World Team Trophy выступает по два одиночника и одиночницы, по одной танцевальной и спортивной паре.

Фигурное катание

Осака (Япония)

Командный чемпионат мира

Мужчины

Произвольная программа

1. Натан Чен (США) — 203,24

2. Юдзуру Ханю (Япония) — 193,76

3. Михаил Коляда (Россия) — 180,72

4. Кевен Эмо (Франция) — 169,13

5. Евгений Семененко (Россия) — 166,33

6. Сома Уно (Япония) — 164,96

7. Даниэль Грассль (Италия) — 161,56

8. Джейсон Браун (США) — 160,33

9. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 152,64

10. Роман Садовский (Канада) — 134,80

11. Нам Нгуен (Канада) — 133,04

Командный турнир

Положение после шести видов

1. Россия — 91

2. США — 83

3. Япония — 78

4. Франция — 56

5. Италия — 53

6. Канада — 42