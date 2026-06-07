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7 июня, 06:09

Astralis — фаворит в матче против TYLOO на IEM Cologne Major 2026

Алексей Буланов
HooXi.
Фото HLTV

Прогноз и ставка на матч Astralis — TYLOO 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 1-1, и Bo1 определит, кто приблизится к выходу в Stage 3. Фаворитом видится Astralis: датчане классом и опытом выше, а на старте стадии разгромили GamerLegion. TYLOO во главе с Зеро приятно удивляет и уже обыграла paiN, однако против более структурного соперника ее агрессивный стиль рискованнее. Поражение от 9z показало, что в неудачный день Astralis может проседать, но в роли фаворита датчане обязаны пользоваться преимуществом в классе.

Рекомендуемая ставка: победа Astralis

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