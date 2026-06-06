Legacy выиграли у FlyQuest на турнире IEM Cologne Major 2026

Бразильская организация смогла справится с австралийским коллективом — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Legacy — одержали первую победу во втором этапе и отправились в среднюю сетку (1:1) — их соперник падает в нижнюю (0:2). Картой противостояния с FlyQuest стал Dust2, что завершился со счетом 13:7.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.