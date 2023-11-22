Инсайдер рассказал, какие игры покажут на The Game Awards 2023 — среди них нет GTA 6

Проверенный инсайдер Shinobi602 рассказал об играх, которые должны будут показать на выставке The Games Awards 2023 в декабре.

Удивительнее всего то, что в этом списке нет GTA 6. Неужели Rockstar не станут презентовать трейлер на мероприятии, или же его показ просто не попал в доступное инсайдеру расписание? Точный ответ мы узнаем уже в декабре.

Список Shinobi602: