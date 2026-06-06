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6 июня, 20:55

paiN Gaming уступают BIG на турнире IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды BIG.
Фото BIG

Немецкая организация смогла справится с бразильским коллективом — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

BIG — одержали первую победу во втором этапе и отправились в среднюю сетку (1:1) — их соперник падает в нижнюю (0:2). Картой противостояния с paiN Gaming стал Overpass, что завершился со счетом 13:9.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.

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