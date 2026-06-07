Spirit — 9z: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Главная серия третьего раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 — Team Spirit против 9z. Обе команды идут без поражений (2-0), и победитель Bo3 досрочно оформит путевку в Stage 3; проигравший останется в игре (2-1). Начало — в 21.00 по московскому времени. Team Spirit, один из главных фаворитов мейджора во главе с donk, в Stage 2 разнесла соперников — 13:5 с BetBoom и 13:1 с MIBR. 9z, самая играющая команда сезона, не уступает в активности: бразильцы прошли FlyQuest и разгромили Astralis (13:5). Напомним, что Spirit играет без тренеров, пропускающих стадию. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.