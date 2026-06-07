Team Spirit — фаворит в серии против 9z на IEM Cologne Major 2026
Прогноз и ставка на матч Spirit — 9z 7 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Обе команды идут 2-0, но фаворитом серии за выход в Stage 3 заслуженно считается Team Spirit. Коллектив во главе с donk и sh1ro — один из сильнейших в мире, в Stage 2 он разнес соперников (13:5 с BetBoom и 13:1 с MIBR), а на BLAST Open Rotterdam уже обыгрывал 9z всухую. Бразильцы во главе с luchov и dgt очень активны и опасны, но по классу уступают. Даже отсутствие тренеров пока не мешает Spirit, поэтому в Bo3 россияне выглядят явным фаворитом.
Рекомендуемая ставка: победа Spirit в серии
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