FUT Esports справились с TYLOO на турнире IEM Cologne Major 2026

Турецкая организация выиграла у китайского коллектива — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

FUT Esports- одержали вторую победу подряд во втором этапе и отправились в верхнюю сетку (2:0) — их соперник падает в 1:1. Картой противостояния с TYLOO стал Overpass, что завершился со счетом 13:9.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.