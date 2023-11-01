Blizzard отбирает Diablo 4 у игроков из России даже в Steam

История о невозможности купить «платину» для Diablo 4 в Steam получила продолжение. Оказывается, по результатам общения с операторами Valve и Blizzard игру могут удалить с аккаунта, вернув деньги — и в таких случаях поддержка Steam ссылается именно на требование издателя.

Более того, один из столкнувшихся с проблемой геймеров рассказал, что вскоре его казахстанский аккаунт, покупки на котором совершались с казахстанской же банковской карты, был принудительно переведен обратно в Россию.