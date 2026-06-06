Team Spirit не оставили ни единого шанса для MIBR на турнире IEM Cologne Major 2026

Российская организация смогла справится с бразильским коллективом — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Team Spirit — одержали вторую победу подряд во втором этапе и отправились в верхнюю сетку (2:0) — их соперник падает в 1:1. Картой противостояния с MIBR стал Mirage, что завершился с разгромным счетом 13:1.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.