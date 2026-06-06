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6 июня, 23:15

Team Spirit не оставили ни единого шанса для MIBR на турнире IEM Cologne Major 2026

Кирилл Вдовин
Автор раздела CyberPRO
Логотип команды Team Spirit.
Фото Team Spirit

Российская организация смогла справится с бразильским коллективом — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Team Spirit — одержали вторую победу подряд во втором этапе и отправились в верхнюю сетку (2:0) — их соперник падает в 1:1. Картой противостояния с MIBR стал Mirage, что завершился с разгромным счетом 13:1.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.

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