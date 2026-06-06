Российское дерби на турнире IEM Cologne Major 2026 закончилось победой Team Spirit

В противостоянии двух команд верх одержали «драконы» — все матчи проходят в формате Bo1 — итоговый счет встречи составил 1-0.

Team Spirit — одержали первую победу во втором этапе и отправились в верхнюю сетку (1:0) они главный претендент на выход в 3:0. Картой противостояния с BetBoom Team стал Mirage, что завершился со счетом 13:5.

IEM Cologne Major 2026 — первый мейджор по Counter Strike 2 в 2026 году, который пройдет в Кельне (Германия) с 2 по 21 июня. Призовой фонд соревнований составит 1.25 миллиона долларов.